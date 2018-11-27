В Самаре на улице Запорожской появится новый каток

СЕГОДНЯ 14:46 2018-11-27T14:46:17+03:00

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В Советском районе Самары создадут новую ледовую зону. Каток появится на улице Запорожской, 24 во дворе школы № 176. Предполагается, что он заработает уже в декабре. Благоустройством катка, который уже давно пришел в негодность, займется компания NIVEA, в конкурсе которой он занял второе место.

- Мы планируем не только отреставрировать каток, но и создать новую универсальную площадку, на которой можно будет заниматься активным отдыхом и спортом, а также проводить соревнования и школьные уроки физкультуры в любое время года, – рассказал гендиректор компании Петр Млатечек.

Для восстановления площадки необходимо разработать технический проект, согласовать его с администрацией города и установить новое ледовое покрытие. В настоящее время ремонт катка уже стартовал.