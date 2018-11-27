2018-11-27T14:46:17+03:00
Общество

В Самаре на улице Запорожской появится новый каток

Предполагается, что ледовая площадка откроется уже в декабре
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Ледовую площадку хотят сделать универсальной и всесезоннойЛедовую площадку хотят сделать универсальной и всесезоннойФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Советском районе Самары создадут новую ледовую зону. Каток появится на улице Запорожской, 24 во дворе школы № 176. Предполагается, что он заработает уже в декабре. Благоустройством катка, который уже давно пришел в негодность, займется компания NIVEA, в конкурсе которой он занял второе место.

- Мы планируем не только отреставрировать каток, но и создать новую универсальную площадку, на которой можно будет заниматься активным отдыхом и спортом, а также проводить соревнования и школьные уроки физкультуры в любое время года, – рассказал гендиректор компании Петр Млатечек.

Для восстановления площадки необходимо разработать технический проект, согласовать его с администрацией города и установить новое ледовое покрытие. В настоящее время ремонт катка уже стартовал.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стало известно, за что сотрудник самарской налоговой получил миллионную взятку
Виновата неразделенная любовь: Леонид Каневский снял в Самаре историю о кровавых событиях 1976 года
В Самарской области ожидаются метель и сильный ветер
В Самарской области полицейский вынес из горящего дома мужчину
В Самарском университете пройдет профилактическая акция по экспресс-тестированию на ВИЧ
МТС выяснила, какие книги читали самарцы в 2018 году
Ипотека в Самаре станет дороже? В декабре эксперты ждут повышения ключевой ставки Центробанка
Победителем конкурса проектов реконструкции Загородного парка стала команда из Москвы
В Самарской области заметили стаю редких караваек, которые не прилетали в регион с 19 века
Жигулевск может возглавить и.о. руководителя администрации губернатора
Гандболистка «Лады» Дарья Дмитриева вызвана в сборную России на чемпионат Европы-2018
«Крылья Советов» просматривают двух игроков «Ротора»
В Самарской области женщина на «Калине» влетела в дерево: пострадали два человека
Под Самарой провалилась под лед вазовская легковушка
Директора школы №81, в которой произошло массовое отравление, восстановили в должности
В Самарской области под сиденьем водителя «одиннадцатой» нашли более 160 г марихуаны
Стали известны даты начала приема заявлений в 1 класс школ Самарской области
Россельхозбанк выдал в 2018 году кредитов на 2,268 трлн рублей