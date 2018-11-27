2018-11-27T14:50:04+03:00
Умные вещи

МТС выяснила, какие книги читали самарцы в 2018 году

В ТОП вошли детективы, фантастика и русская классика
Кирилл КАРИМОВ
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Ананлитики МТСвыяснили предпочтения россиян при чтении электронных книг. Исследование основано на обезличенных данных и случайной выборке 25 тыс. электронных книг из массива прочитанных россиянами в приложении «МТС Книги» за 9 месяцев 2018 года.

По данным оператора, Самара вошла в ТОП-8 регионов России, жители которых предпочитают электронные книги. Больше всего самарцев интересовали детективы и фантастика – рейтинг самых читаемых книг возглавил «Черновик» Сергея Лукьяненко, набравший популярность после выхода экранизации, и романы Бориса Акунина. Реже всего самарские читатели обращались к темам религии, права и естественных наук. Непопулярными оказались и книги про красоту и технологии – люди, интересующиеся данными темами, обычно ищут информацию в соцсетях и на YouTube.

Самарцы активно читают «с экрана» классические произведения из школьной программы. Каждая третья книга в топе-25 самых популярных– русская и зарубежная классика. В топ-5 бесплатных книг вошли «Идиот» Ф.М.Достоевского, «Гранатовый браслет» А.И.Куприна, «Анна Каренина» Л.Н.Толстого, «Отцы и дети» И.С.Тургенева и «Вишневый сад» А.П.Чехова. Самыми популярными зарубежными классиками оказались Рэй Брэдбери и Джейн Остин.

Россияне все чаще готовы платить за контент – количество пользователей, читающих по платной подписке выросло на 43% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Несмотря на доступность для бесплатного скачивания электронных книг в интернете, все больше людей предпочитает читать в удобных платных приложениях. Все книги из топ-15 самых популярных в стране электронных изданий, в числе которых бестселлеры Гузель Яхиной, Александры Марининой, Донны Тартт и Вадима Панова, были прочитаны по платной подписке.

Растущую популярность электронных книг подтверждает статистика книгоиздателей: объём легального рынка электронных книг в России в прошлом году вырос на 12,3% по сравнению с 2016 годом. По итогам текущего года специалисты МТС прогнозируют рост на 50-55%.

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