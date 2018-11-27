В Самарском университете пройдет профилактическая акция по экспресс-тестированию на ВИЧ

СЕГОДНЯ 15:02 2018-11-27T15:02:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарском национальном исследовательском университете имени С.П. Королева пройдет профилактическая акция по экспресс-тестированию на ВИЧ «Значить о ВИЧ – значит жить!». Она запланирована на 28 ноября и приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечают 1 декабря.

- Мероприятие состоится в корпусе № 14 Самарского университета по адресу: улица Гая, дом 43 (въезд/вход с улицы Лукачёва), начало тестирования в 13:00, - рассказали в Самарском областном клиническом центре профилактики и борьбы со СПИД.