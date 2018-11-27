2018-11-27T15:13:06+03:00
Общество

В Самарской области полицейский вынес из горящего дома мужчину

Хозяин жилплощади надышался угарным газом и не мог сам покинуть полыхающий дом
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Гу МВД по Самарской областиФото: Гу МВД по Самарской области
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В Приволжском районе полицейский спас 57-летнего мужчину, который едва не погиб на пожаре в собственном доме.

ЧП произошло в селе Спасское. В тот день у следователя следственного отделения ОМВД по Приволжскому району, капитана юстиции Сергея Жучкова был выходной, который он решил провести за делами в гараже. В какой-то момент он почувствовал запах дыма и, выйдя на улицу, увидел, что неподалеку от него загорелся дом. Полицейский бросился к жилищу. Через окно он заметил лежащего на кровати мужчину, которому явно угрожала опасность. Он попытался зайти в дом, но сделать это сразу ему не удалось — дверь уже была объята пламенем. Поэтому Сергей Жучков разбил окно поленом и пробрался внутрь. К этому времени хозяин жилища уже успел надышатся угарным газом.

Полицейский пробрался в полыхающий дом через окно

Полицейский пробрался в полыхающий дом через окно

Полицейскому пришлось выносить мужчину на руках. После этого он вызвал пожарных и скорую. Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему необходимую помощь и увезли в больницу.

- Мужчину госпитализировали в районную больницу. Пожарные потушили горящий дом. В настоящее время причина пожара устанавливается, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Отметим, что пострадавшего уже выписали из больницы. Его жизни и здоровью уже ничего не угрожает. По словам мужчины, полицейский своим самоотверженным поступком подарил ему вторую жизнь.

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