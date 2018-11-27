2018-11-27T15:46:25+03:00
Общество

В Самарской области ожидаются метель и сильный ветер

Погода начнет портиться уже к вечеру вторника, 27 ноября
Анастасия ФИЛАТОВА
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Жителей региона просят быть осторожнее на улицахЖителей региона просят быть осторожнее на улицахФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В ближайшие несколько часов Самарскую область накроют метель и сильный ветер. По данным Приволжского УГМС, снег будет хозяйничать в регионе с 19 часов вторника, 27 ноября, до 19 часов среды, 28 ноября.

По всей области ожидается небольшой и умеренный снег, а в южной части — сильный снег и слабая метель. Кроме того, местами на дорогах возможны снежные заносы. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до -4...-9 °C, местами до -14 °C, а днем температура воздуха составит -3...-8 °C.

Отметим, что в четверг, 29 ноября, снег ослабнет, зато ветер немного усилится. Его скорость составит 8-13 м/с. Кроме того, станет значительно холоднее: -10...-15 °C. В пятницу, 30 ноября, существенных осадков не предвидится. Температура воздуха составит -8...-13 °C.

В связи с ухудшением погоды сотрудники МЧС рекомендуют жителям быть осторожнее и внимательнее на улицах. Автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию движения, а также не совершать резких маневров.

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