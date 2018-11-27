Виновата неразделенная любовь: Леонид Каневский снял в Самаре историю о кровавых событиях 1976 года

СЕГОДНЯ 16:28 2018-11-27T16:38:17+03:00

Молодой человек из ревности убил соперника и пустился во все тяжкие Фото: скриншот с видео

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Вышел в свет эпизод передачи «Следствие вели...» с Леонидом Каневским, который в начале ноября снимали в Самаре. Выпуск, который получил название «Я тебя люблю», показали на телеканале НТВ в конце минувшей недели.

История, ради которой знаменитый актер приезжал в столицу 63 региона, произошла в 1976 году. Началась она с неразделенной любви молодого фрезеровщика. Узнав, что предмет его романтических мечтаний, встречается с его одногруппником, он решил убить соперника. «Помог» парню в этом тесак, который он собственноручно изготовил.

После этого молодой человек окончательно встал на преступный путь. Сначала он промышлял мелкими кражами, а потом дело дошло до угонов автомобилей и убийств их владельцев. Эти преступления он совершал уже с подельником. Их жертвами стали ветеран войны и еще один житель Куйбышева. Третьей жертве удалось спастись. В конце концов злоумышленников удалось поймать. Расплата за совершенные преступления была суровой. Их приговорили к расстрелу.