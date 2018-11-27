2018-11-27T18:18:09+03:00
Происшествия

Житель Самарской области покупал через интернет семена марихуаны и выращивал их дома

Для этого он оборудовал специальную теплицу
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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На днях жителя поселка Мирный Самарской области Н. Гречкина осудили за незаконное хранение большого количества наркотических средств. Приговор ему вынес Самарский областной суд.

Как выяснили сотрудники управления ФСБ России по Центральному военному округу и регионального управления по контролю за оборотом наркотиков, долгое время Гречкин заказывал через интернет-сайт семена канабиса и выращивал их в своей квартире. Для этого он соорудил специальную теплицу. Причем все необходимое оборудование он также заказал через интернет.

Во время следственных мероприятий в квартире «садовода» было обнаружено около 295 граммов марихуаны.

Все это Гречкин вырастил и хранил для личного употребления. В итоге суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы. Проведет он их в исправительной колонии общего режима.

По материалам УФСБ России по Центральному военному округу

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