Ревность сломала жизнь: О влюбленном угонщике-убийце из Самары сняли захватывающий детектив

СЕГОДНЯ 19:04 2018-11-27T19:04:15+03:00

"Следствие вели...": "Я тебя люблю!". 1976 год. На одной из улиц Куйбышева происходит незначительное ДТП. Внезапно водитель и пассажиры одной из машин разбегаются в разные стороны. Выясняется, что автомобиль принадлежит пропавшему без вести ветерану. Никто не догадывается: это лишь начало цепочки драматических событий, в основе которых лежит неразделенная любовь. Все выпуски программы "Следствие вели..." - в одном плейлисте: https://www.youtube.com/playlist?list=PLSgy-gJ-dkS8lIPoESTQKxJAYz7bUSO5h http://www.ntv.ru/video/click1668545/?catid=4&vcid=1668545&vcver=0

Изменить размер текста: A A

Александр не смог простить любимую и соперника

Историю парня из Куйбышева, который из-за ревности слмал свою жизнь и ступил на скользкую преступную дорожку, стала достояние экрана. Захватывающий детектив сняла группа передачи "Следвите вели" с Леонидом Каневским. Рассказ о 70-х годах, когда на улицах Куйбышева объявились угонщики-убийцы с огромным ножом, экранизировали как детективный роман. Основан он на реальных фактах - о них рассказывают представители Железнодорожного РОВД, работавшие в городе в то время.

Среди фактов: угон машины ветерана войны, которого в фильме называют Леонидом Гейдрихом, похищение еще одного авто Владимира Тукаева. Мужчина успел выскочить из машины около дачи со слонами, он-то и рассказал о преступниках с огромным ножом с рукояткой, замотанной синей изолентой.

Когда следователи пришли к преступникам домой и задержали их, выяснилось: орудует парочка мужчин, один из них - уголовник со стажем, второй - заводчанин, спортсмен. Но выяснилось, что жизнь Александра - так он назван в передаче - сломала безответная любовь. Своей школьной подруге Елене парень, трудившийся фрезеровщиком на заводе, был готов писать стихи, мастерить подарки собственными руками. Но девушка стеснялась ухажера, мечтала о ком-то более перспективном. Это юноша еще мог бы вынести, но однажы он увидел возлюбленную целующейся с его товарищем из ПТУ. И тогда Александр выточил нож и убил соперника.После этого ему уже ничего не казалось невозможным.

Почему Леонид Каневский решил рассказать именно эту историю из жизни криминального Куйбышева, непонятно. Но зрителям из Самары будет интересно увидеть родные улицы города, на которых и развернулся сюжет, достойный любого детектива.