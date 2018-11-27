2018-11-27T23:20:09+03:00
Общество

К Новому году улицу Ленинградскую украшают «звездным небом», а в сквере Мичурина подсветят деревья

Через две недели Самара засияет разноцветными огнями
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Самару начали украшать праздничной иллюминацей. Городская администрация обещает, что в этом году новогодних огней будет гораздо больше. Украшены будут не только традиционные места массовых гуляний: ул. Ленинградская, площадь Куйбышева, склон площади Славы и набережная, но также парки, скверы и бульвары во всех районах города.

Новогодним нарядом города занимается МП «Самарагорсвет». Сецчас сотрудники предприятия уже завершают монтаж девять световых фонтанов и одного нового со светодиодными гирляндами. Эти объекты появятся около фонтана «30-летия Победы», на бульваре по улице Стара-Загора, в скверах Высоцкого, на пересечении Победы и Гагарина, на площадях перед ДК имени Литвинова и ДК «Нефтяник», в поселке Управленческий, в сквере Первых космонавтов и на набережной.

Что касается «самарского Арбата», то над улицей Ленинградской начали создавать «звездное небо», а на ней устанавливают светящиеся арки.

Всего на улицах города продолжается установка 2741 статодинамических конструкций и 1660 метров гирлянд. Иллюминация устанавливается на фасадах зданий, на столбах опор освещения, - рассказали в мэрии Самары.

Кроме того, в этом году в светящиеся гирлянды оденут 1,5 тысячи городских деревьев, в том числе на улице Молодогвардейской от Невской до Полевой, на улице Маяковского и в сквере Высоцкого. Впервые деревья будут подсвечены в сквере на улице Мичурина, на Солнечной поляне и Школьной аллее в Кировском районе, в сквере Санфировой и на бульваре по Революционной.

Все новогоднее освещение в Самаре планируется установить до 10 декабря.

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