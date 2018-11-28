«Динамо Самара» сыграло вничью с «Новой генерацией» 1:1

СЕГОДНЯ 06:34 2018-11-28T06:34:40+03:00

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Второй матч 8 тура мини-футбольной Суперлиги между самарским «Динамо» и сыктывкарской «Новой генерацией», как и первый, закончился миром. Команды смогли забить в ворота друг друга по одному мячу.

Счет во встрече открыл «динамовец» Владимир Саносян, который воспользовался неразберихой у ворот «Новой генерации». Однако удержать преимущество самарцы не смогли – счет сравнял Виктор Сосковец.

Во втором тайме обе команды могли вырвать победу, но на высоте были голкиперы.

- В целом по туру скажу, что во втором матче тура соперник имел больше моментов, чем мы, и команда Вадима Яшина сегодня была ближе нас к победе. Но лучшими игроками сегодняшнего матча стали вратари и поэтому в итоге только ничья, - считает наставник «Динамо» Максим Горбунов.

После 8 туров волжане расположились на 5 месте в турнирной таблице чемпионата России.