В Самаре продлили автобус №32 до площади Революции
Изменения пока носят пробный характер, ходить так автобус будет всего неделю
Автобус №32 будет ходить по улицам Степана Разина, Комсомольской и КуйбышеваФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Автобус маршрута №32 («Хлебная площадь» - совхоз «Кряж») будет ходить до площади Революции. О продлении маршрута на несколько остановок сообщил перевозчик «Самараавтогаз». Доехать до площади Революции на 32 автобусе можно будет с 29 ноября, однако изменения носят временный характер: так автобусы будут ходить всего неделю
- С 29 ноября и на протяжении недели на маршруте 32 «Хлебная площадь» - «совхоз Кряж» вводится пробный рейс на площадь Революции, - говорится в сообщении перевозчика.
Таким образом, общественный транспорт будет ходить по улицам Степана Разина, Комсомольской и Куйбышева.