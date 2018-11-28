В Самаре продлили автобус №32 до площади Революции

СЕГОДНЯ 06:46 2018-11-28T06:46:03+03:00

Автобус №32 будет ходить по улицам Степана Разина, Комсомольской и Куйбышева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменения пока носят пробный характер, ходить так автобус будет всего неделю

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Автобус маршрута №32 («Хлебная площадь» - совхоз «Кряж») будет ходить до площади Революции. О продлении маршрута на несколько остановок сообщил перевозчик «Самараавтогаз». Доехать до площади Революции на 32 автобусе можно будет с 29 ноября, однако изменения носят временный характер: так автобусы будут ходить всего неделю

- С 29 ноября и на протяжении недели на маршруте 32 «Хлебная площадь» - «совхоз Кряж» вводится пробный рейс на площадь Революции, - говорится в сообщении перевозчика.

Таким образом, общественный транспорт будет ходить по улицам Степана Разина, Комсомольской и Куйбышева.