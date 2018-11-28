2018-11-28T08:28:16+03:00
Спорт

Тольяттинский ХК «Лада» в овертайме обыграл «Рязань»

Команда из Автограда по-прежнему возглавляет турнирную таблицу ВХЛ
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ХК "Лада"Фото: ХК "Лада"
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Во вторник, 27 ноября, в Тольятти прошел очередной матч регулярного чемпионата ВХЛ - Кубок Шелкового пути между местной «Ладой» и «Рязанью». В этой игре победу одержал тольяттинский клуб.

В первом периоде ни та, ни другая команда, несмотря на упорную борьбу, так и не смогла забить ни одного гола. Счет удалось открыть только на 28 минуте матча. Сделал это игрок «Лады» Константин Майоров. Однако на 34 минуте гости отыгрались: тольяттинский голкипер пропустил шайбу от Ивана Иванова. Долго равенство в счете не продлилось. Уже на 39 минуте хозяев ледового поля вывел вперед Станислав Чистов.

В третьем периоде гости вновь уравняли счет: на 46 минуте шайбу в ворота тольяттинцев отправил Александр Репьях. К концу основного времени счет на табло оставался 2:2. Зато в овертайме «Ладе» все-таки удалось вырвать победу. Решающую шайбу забил Алексей Мастрюков. Эта победа позволила тольяттинской команде сохранить первое место в турнирной таблице.

Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, следующим соперником команды станет ХК «Буран», занимающий сейчас 20 строчку турнирной таблицы. Встреча пройдет в четверг, 29 ноября, в Тольятти.

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