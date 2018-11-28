2018-11-28T09:00:11+03:00
Общество

В самарских электричках временно перестанут принимать транспортные карты

Оплатить проезд можно будет только наличкой
Анастасия ФИЛАТОВА
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Ограничения будут действовать только один деньОграничения будут действовать только один деньФото: Архив "КП"
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Самарская пригородная пассажирская компания информирует о том, что в пятницу, 30 ноября, в электричках перестанут принимать транспортные карты. Пассажиры не смогут ни расплатиться за проезд с помощью проезных, ни пополнить их в кассах предприятия.

- Оплатить проезд можно будет в билетной кассе за наличный расчет или по банковской карте. В пригородном поезде - только за наличный расчет, - отмечают в компании.

Такие ограничения компания объясняет «техническими причинами».

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