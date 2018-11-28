В самарских электричках временно перестанут принимать транспортные карты
Оплатить проезд можно будет только наличкой
Ограничения будут действовать только один деньФото: Архив "КП"
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Самарская пригородная пассажирская компания информирует о том, что в пятницу, 30 ноября, в электричках перестанут принимать транспортные карты. Пассажиры не смогут ни расплатиться за проезд с помощью проезных, ни пополнить их в кассах предприятия.
- Оплатить проезд можно будет в билетной кассе за наличный расчет или по банковской карте. В пригородном поезде - только за наличный расчет, - отмечают в компании.
Такие ограничения компания объясняет «техническими причинами».