2018-11-28T09:27:01+03:00
Общество

Вадим Кудинов может стать новым председателем Самарского облсуда

Пока он занимает пост заместителя нынешнего председателя Любови Дроздовой
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Самарский областной судФото: Самарский областной суд
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Высшая квалификационная коллегия судей выбрала кандидата на пост председателя Самарской областного суда. Ее рекомендацию на эту должность получил Вадим Кудинов, который сейчас трудится заместителем председателя облсуда.

Напомним, что на данный момент председателем Самарской областного суда является Любовь Дроздова, однако в 2019 году ее полномочия истекают. Поэтому ей решили подыскать замену.

Отметим, что Вадим Кудинов работает в облсуде с 2013 года, а до этого он председательствовал в Красноглинском районном суде и был судьей Октябрьского районного суда.

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