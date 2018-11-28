Вадим Кудинов может стать новым председателем Самарского облсуда

СЕГОДНЯ 09:27 2018-11-28T09:27:01+03:00

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Высшая квалификационная коллегия судей выбрала кандидата на пост председателя Самарской областного суда. Ее рекомендацию на эту должность получил Вадим Кудинов, который сейчас трудится заместителем председателя облсуда.

Напомним, что на данный момент председателем Самарской областного суда является Любовь Дроздова, однако в 2019 году ее полномочия истекают. Поэтому ей решили подыскать замену.

Отметим, что Вадим Кудинов работает в облсуде с 2013 года, а до этого он председательствовал в Красноглинском районном суде и был судьей Октябрьского районного суда.