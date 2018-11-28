В Тольятти безработный порезал возле магазина парня и убежал

СЕГОДНЯ 09:48 2018-11-28T09:48:11+03:00

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Недавно сотрудники Росгвардии, находясь в ночное время на маршруте патрулирования, получили сообщение о нападении на человека. Преступление произошло возле входа в магазин на Молодежном бульваре. Там неизвестный мужчина ударил ножом 24-летнего местного жителя и убежал во дворы. Однако скрыться от правоохранителей злоумышленнику не удалось. Росгвардейцы задержали мужчину, а затем передали сотрудникам полиции.

Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Самарской области, злоумышленником оказался 38-летний местный житель, который сейчас нигде не работает. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Правоохранителям предстоит выяснить все подробности случившегося, а также, что сподвигло мужчину пойти на преступление.