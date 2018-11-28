Тольяттинцу придется 30 часов убирать улицы за участие в незаконном митинге

СЕГОДНЯ 10:05 2018-11-28T10:05:21+03:00

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В Тольятти наказали местного жителя, который стал участником несанкционированного митинга. На молодого человека составили административный протокол по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», за что суд в дальнейшем назначил ему штраф в 10 тысяч рублей. Однако тольяттинец проигнорировал это решение.

В результате в отношении молодого человека составили еще один протокол, но теперь уже по статье «Уклонение от исполнения административного наказания». На этот раз суд назначил ему наказание в виде обязательных работ. Как сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области, тольяттинцу предстоит провести 30 часов за уборкой улиц города. Кроме того, судебные приставы направили на работу должника постановление о взыскании на зарплату.