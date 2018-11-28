2018-11-28T10:05:21+03:00
Общество

Тольяттинцу придется 30 часов убирать улицы за участие в незаконном митинге

Молодой человек не оплатил штраф за несанкционированную акцию и "попал" на обязательные работы
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: УФССП по Самарской областиФото: УФССП по Самарской области
Изменить размер текста:

В Тольятти наказали местного жителя, который стал участником несанкционированного митинга. На молодого человека составили административный протокол по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», за что суд в дальнейшем назначил ему штраф в 10 тысяч рублей. Однако тольяттинец проигнорировал это решение.

В результате в отношении молодого человека составили еще один протокол, но теперь уже по статье «Уклонение от исполнения административного наказания». На этот раз суд назначил ему наказание в виде обязательных работ. Как сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области, тольяттинцу предстоит провести 30 часов за уборкой улиц города. Кроме того, судебные приставы направили на работу должника постановление о взыскании на зарплату.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Самары стали чаще воровать крышки водопроводных и канализационных колодцев
Ночью в Самаре полыхал расселенный дом на Рижской
Президент РФ вручил орден сварщику из Самары
В Тольятти безработный порезал возле магазина парня и убежал
Вадим Кудинов может стать новым председателем Самарского облсуда
В самарских электричках временно перестанут принимать транспортные карты
Автобус из Волгаря до станции Красный Кряжок решили отменить
Тольяттинский ХК «Лада» в овертайме обыграл «Рязань»
В Самаре продлили автобус №32 до площади Революции
«Динамо Самара» сыграло вничью с «Новой генерацией» 1:1
К Новому году улицу Ленинградскую украшают «звездным небом», а в сквере Мичурина подсветят деревья
В Тольятти сотрудник районной администрации подозревается в получении взятки
В Тольятти трое похитили безногого мужчину, чтобы сделать из него уличного попрошайку
Автобусный маршрут №32 в Самаре на неделю продлят до площади Революции
На Ново-Садовой, Ташкентской и Московском шоссе на зиму запретят остановку транспорта
Ревность сломала жизнь: О влюбленном угонщике-убийце из Самары сняли захватывающий детектив