2018-11-28T10:21:58+03:00
Общество

Президент РФ вручил орден сварщику из Самары

Государственной награды удостоился работник завода «Кузнецов»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской областиФото: Twitter.com
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Во вторник, 27 ноября, в Екатерининском зале Кремля прошла церемония вручения государственных наград президентом РФ. Глава государства Владимир Путин вручил ордена, медали и знаки о присвоении почетных званий работникам промышленности, сельского хозяйства, деятелям науки, образования, здравоохранения и культуры, а также спортсменам и тренерам.

Как сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области, награды был удостоен и наш земляк — Виктор Волосков. Он работает электросварщиком ручной сварки на самарском ПАО «Кузнецов», которое является крупнейшим предприятием авиационного и космического двигателестроения. Президент РФ вручил Виктору Волоскову орден Дружбы.

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