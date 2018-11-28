Ночью в Самаре полыхал расселенный дом на Рижской

СЕГОДНЯ 10:39 2018-11-28T10:39:13+03:00

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В ночь на среду, 28 ноября, в Куйбышевском районе Самары произошел пожар. Там на улице Рижской загорелся расселенный дом.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 2:02. На место происшествия выезжали 33 пожарных и 9 единиц техники. К моменту их прибытия огонь охватил территорию площадью 40 квадратных метров. Уточняется, что в доме горело потолочное перекрытие.

Локализовать возгорание пожарным удалось в 2:46, а полностью его потушить в 3:00. В настоящее время специалисты устанавливают причины пожара и ущерб от него.