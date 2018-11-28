2018-11-28T10:39:13+03:00
Общество

Ночью в Самаре полыхал расселенный дом на Рижской

Справиться с огнем пожарным удалось в течение часа
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
На месте ЧП работали 33 пожарных и 9 спецмашинНа месте ЧП работали 33 пожарных и 9 спецмашинФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В ночь на среду, 28 ноября, в Куйбышевском районе Самары произошел пожар. Там на улице Рижской загорелся расселенный дом.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 2:02. На место происшествия выезжали 33 пожарных и 9 единиц техники. К моменту их прибытия огонь охватил территорию площадью 40 квадратных метров. Уточняется, что в доме горело потолочное перекрытие.

Локализовать возгорание пожарным удалось в 2:46, а полностью его потушить в 3:00. В настоящее время специалисты устанавливают причины пожара и ущерб от него.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Самары стали чаще воровать крышки водопроводных и канализационных колодцев
Президент РФ вручил орден сварщику из Самары
Тольяттинцу придется 30 часов убирать улицы за участие в незаконном митинге
В Тольятти безработный порезал возле магазина парня и убежал
Вадим Кудинов может стать новым председателем Самарского облсуда
В самарских электричках временно перестанут принимать транспортные карты
Автобус из Волгаря до станции Красный Кряжок решили отменить
Тольяттинский ХК «Лада» в овертайме обыграл «Рязань»
В Самаре продлили автобус №32 до площади Революции
«Динамо Самара» сыграло вничью с «Новой генерацией» 1:1
К Новому году улицу Ленинградскую украшают «звездным небом», а в сквере Мичурина подсветят деревья
В Тольятти сотрудник районной администрации подозревается в получении взятки
В Тольятти трое похитили безногого мужчину, чтобы сделать из него уличного попрошайку
Автобусный маршрут №32 в Самаре на неделю продлят до площади Революции
На Ново-Садовой, Ташкентской и Московском шоссе на зиму запретят остановку транспорта
Ревность сломала жизнь: О влюбленном угонщике-убийце из Самары сняли захватывающий детектив