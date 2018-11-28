В Самаре в районе «Современника» сошел с рельсов трамвай

СЕГОДНЯ 11:24 2018-11-28T11:24:36+03:00

Всем пассажирам пришлось пересаживаться на автобусы или идти до работы пешком

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Утром в среду, 28 ноября, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. На пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии сошел с рельсов новый трамвай № 22, который двигался в сторону Постникова оврага. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

По словам пассажиров трамвая, с путей слетел второй вагон. Произошло это прямо на остановке. По предварительным данным, никто не пострадал, но пассажиры сильно напугались. В результате случившегося движение трамваев встало в обе стороны.

Пассажирам пришлось срочно пересаживаться на автобусы и маршрутки, чтобы успеть на работу или учебу. В итоге общественный транспорт, который курсирует по улице Ново-Садовой, оказался забит под завязку. Известно, что в десятом часу утра трамвай вернули на рельсы и движение было полностью восстановлено.