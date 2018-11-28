В Самарской области пройдет открытый чемпионат и первенство региона по тайскому боксу
Турнир запланирован на 8 и 9 декабря в деревне Малиновый Куст
Вход на турнир свободный
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В деревне Малиновый Куст в Красноярском районе пройдет открытый чемпионат и первенство Самарской области по тайскому боксу. Место проведения: спортивный комплекс «Озеро Белое», который находится на улице Полевой, 1Б.
Соревнования будут идти два дня. 8 декабря пройдут предварительные бои, а 9 декабря – финальные бои.
Кроме того, на турнире мастер-класс проведет многократный чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу Артем Левин.
Посмотреть бои открытого чемпионата и первенства региона сможет любой желающий – вход на турнир свободный.