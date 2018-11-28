В Самарской области установили размер соцпособия на 2019 год

СЕГОДНЯ 12:11 2018-11-28T12:11:30+03:00

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В Самарской области установили размер социального пособия на 2019 год в расчете на одного получателя. Согласно постановлению регионального правительства, в следующем году малоимущим семьям и малоимущим гражданам, которые проживают одни, будут выплачивать по 500 рублей в месяц.

Контроль за исполнением этого постановления возложили на министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области. Постановление вступит в силу с 1 января 2019 года.

Отметим, что в этом году размер социального пособия также составил 500 рублей. Последний раз эту сумму увеличивали в 2017 году — со 150 до 500 рублей.