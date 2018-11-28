Энергетики исключили 4 УК из цепочки сбора денег ха тепло с жителей Самары

СЕГОДНЯ 12:45 2018-11-28T12:45:25+03:00

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Самарский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» переходит на прямые расчеты с жителями 26 домов Самары. Недавно энергетики отказались сотрудничать с четырьмя управляющими компаниями, исключив их из цепочки сбора денег с жильцов.

- Отказ от услуг посредников - вынужденная мера. Переход жителей многоквартирных домов на прямые расчеты исключает возможность нецелевого использования платежей населения, - отмечают представители «Т Плюса».

По информации компании, к середине ноября этого года клиенты задолжали им за тепло более 7 млрд рублей, в том числе клиенты Самары — 4,2 млрд рублей. С 1 ноября на прямые расчеты с энергетиками перешли жители 26 домов, расположенных на улицах Дачной, Мориса Тореза, Коммунистической, Гая, Молодогвардейской, Ульяновской, Скляренко, XXII Партсъезда и других. Новые квитанции они получат уже в декабре.