В Самаре на Ставропольской грузовик сбил насмерть пенсионерку

СЕГОДНЯ 12:56 2018-11-28T12:56:51+03:00

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Во вторник, 27 ноября, примерно в 17:45 в Кировском районе Самары произошло ДТП со смертельным исходом. Там около дома № 163 на улице Ставропольской 59-летний водитель грузовика Isuzu сбил 73-летнюю женщину. Об этом «Комсомольской правде — Самара» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, пенсионерка пересекала проезжую часть в неположенном месте справа налево по ходу движения автомобиля. В результате случившегося она получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте ДТП. В настоящее время правоохранители проводят по факту происшествия проверку.