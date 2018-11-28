2018-11-28T13:31:21+03:00
Общество

В Самаре хотят разрешить митинговать около школ и детских садов

С такой инициативой выступил депутат Михаил Матвеев
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Михаил МатвеевФото: Михаил МатвеевФото: Twitter.com
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Депутат Самарской губернской думы от КПРФ Михаил Матвеев предложил внести изменения в региональный закон о проведении митингов, шествий и демонстраций. Сейчас подобные публичные мероприятия запрещено проводить вблизи детских садов и школ.

Михаил Матвеев предлагает отменить этот запрет, поскольку большинство митингов и шествий проходят в выходные и праздничные дни, когда эти заведения не работают. По мнению депутата, данный запрет является избыточным ограничением прав граждан, реализуемых в соответствии со статьей № 31 Конституции РФ.

Самарская губдума одобрила предложение Михаила Матвеева о внесении изменений в закон о проведении публичных мероприятий в Самарской области. В ближайшее время документ направят для обнародования губернатору региона.

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