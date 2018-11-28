2018-11-28T13:48:07+03:00
Происшествия

В Самаре Toyota влетела в дерево после столкновения с Datsun

В результате случившегося пострадала 65-летняя женщина
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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Во вторник, 27 ноября, примерно в 9:20 в Красноглинском районе Самары произошло серьезное ДТП. Там столкнулись автомобили Toyota Corolla и Datsun. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 29-летний водитель автомобиля Datsun, двигаясь по межквартальному проезду со стороны Красноглинского шоссе в направлении санатория «Красная Глинка», не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Следствием этого стало столкновение с автомобилем Toyota Corolla, за рулем которого находился 62-летний мужчина. После этого Toyota отбросило на правую обочину, а затем она врезалась в дерево.

В результате произошедшего пострадала пассажирка автомобиля Toyota — 65-летняя женщина, которая сидела спереди. Ее с различными травмами увезли в больницу. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

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