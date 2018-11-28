2018-11-28T14:06:23+03:00
Общество

Александр Баландин поборется за кресло главы Нефтегорского района

Занять этот пост врио министра строительства Самарской области предложил Дмитрий Азаров
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
Изменить размер текста:

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил врио министра строительства Александру Баландину принять участие в конкурсе на замещение должности главы Нефтегорского района. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

По мнению главы региона, опыт работы Александра Баландина на муниципальной службе и в правительстве области будет очень полезен Нефтегорскому району.

- Вы родом из Нефтегорского района. Знаю, что никогда связь с ним не теряли. На мой взгляд, сейчас нужно помочь району вернуть то достойное место, которое он занимал в предыдущие годы, - отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к главе минстроя.

По словам губернатора, новый глава Нефтегорского района в первую очередь должен будет заняться созданием условий для опережающего развития территории, повышением уровня благосостояния жителей, притока инвестиций, а также созданием новых рабочих мест. Напомним, что конкурс на пост Нефтегорского района состоится в начале декабря.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тольяттинец украл в Ижевске 24 двигателя для «Лады Весты»
В Тольятти на взятке 12 тысяч рублей попался сотрудник городской мэрии
Верховный суд России рассмотрит апелляцию парня, который сжег троих детей в селе под Самарой
В Самарской области у предпринимателя арестовали здание за долг почти в 1,5 млн рублей
Александр Хинштейн сказал, что самарский компот вкуснее напитков столовой Госдумы
Стали известны причины массового отравления детей в школе №81
Билеты на концерт группы «Ленинград» 30 июня 2019 года на «Самара Арене»: стоимость, где купить
В Самарской области грузовая «Газель» протаранила мотоблок: погиб человек
В Самаре Toyota влетела в дерево после столкновения с Datsun
В Самаре хотят разрешить митинговать около школ и детских садов
МП «Хлебосол», который кормил 81 школу, закроют окончательно
В Самаре на Ставропольской грузовик сбил насмерть пенсионерку
Энергетики исключили 4 УК из цепочки сбора денег ха тепло с жителей Самары
На кладбище под Самарой найден труп сторожа с простреленной грудью
В Самарской области установили размер соцпособия на 2019 год