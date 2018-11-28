Александр Баландин поборется за кресло главы Нефтегорского района

СЕГОДНЯ 14:05 2018-11-28T14:06:23+03:00

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил врио министра строительства Александру Баландину принять участие в конкурсе на замещение должности главы Нефтегорского района. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

По мнению главы региона, опыт работы Александра Баландина на муниципальной службе и в правительстве области будет очень полезен Нефтегорскому району.

- Вы родом из Нефтегорского района. Знаю, что никогда связь с ним не теряли. На мой взгляд, сейчас нужно помочь району вернуть то достойное место, которое он занимал в предыдущие годы, - отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к главе минстроя.

По словам губернатора, новый глава Нефтегорского района в первую очередь должен будет заняться созданием условий для опережающего развития территории, повышением уровня благосостояния жителей, притока инвестиций, а также созданием новых рабочих мест. Напомним, что конкурс на пост Нефтегорского района состоится в начале декабря.