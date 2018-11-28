Александр Хинштейн сказал, что самарский компот вкуснее напитков столовой Госдумы

СЕГОДНЯ 15:27 2018-11-28T15:32:44+03:00

Депутата удивил не только вкус компота из местной столовой, но и его низкая цена

Изменить размер текста: A A

В среду, 28 ноября, на радио «Комсомольская правда — Самара» побывал депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн. Недавно народный избранник показал и рассказал, чем и за сколько питаются члены нижней палаты парламента в своей столовой. По словам депутата, один его обед, состоящий из фасоли, курицы, капусты и напитка из шиповника, обошелся в 253 рубля.

Корреспонденты «Комсомсолки» решили узнать у Александра Хинштейна, где вкуснее всего кормят: в Самаре или в Москве, и предложили ему попробовать компот из столовой регионального министерства сельского хозяйства. Народный избранник выпил весь предложенный стакан и даже попросил добавки.

- Очень вкусный компот. Намного лучше, чем подают в столовой Госдумы, - отметил депутат.

Почему отравились школьники? Кто следующий в очереди на "посадку"? Александр Хинштейн в гостях на радио «КП-Самара» 00:00 00:00

К слову, в столовой минсельхоза стакан компота стоит всего 5-6 рублей, в то время как в столице — около 28-30 рублей. Намного дешевле также обойдется покупка горячего, салатов или десерта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Обед обошелся в 253 рубля»: депутат Госдумы рассказал, как едят в кремлевской столовой

Александр Хинштейн выложил в интернете меню столовой нижней палаты парламента (подробности)