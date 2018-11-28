В Самарской области у предпринимателя арестовали здание за долг почти в 1,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:52 2018-11-28T15:52:43+03:00

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В Шигонском районе владелец одной из организаций накопил долг по налогам и сборам более 1 миллиона 396 тысяч рублей. Поскольку погашать задолженность предприниматель не спешил, в отношении него возбудили исполнительное производство.

Приставы выяснили, что у должника есть недвижимое имущество — производственное здание. Они описали строение и арестовали его. Предприниматель, испугавшись, что его здание могут продать на торгах, поспешил полностью оплатить свои долги. В итоге, как сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области, исполнительное производство в отношении него было полностью прекращено.