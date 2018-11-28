Верховный суд России рассмотрит апелляцию парня, который сжег троих детей в селе под Самарой

СЕГОДНЯ 16:16 2018-11-28T16:16:47+03:00

Ранее суд в Самаре приговорил мужчину к пожизненному сроку

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Трагедия, которая произошла 14 февраля этого года в селе Лозовка Самарской области, получила свое продолжение. Андрей Покровенков, который устроил пожар в своей квартире, в котором погибли трое его детей, обжаловал приговор суда. Ранее мужчину приговорили к пожизненному сроку. Представитель Покровенкова подал апелляцию, которую рассмотрит Верховый суд России. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Самара» сообщили в Самарском областном суде.

Напомним, 26-летний Андрей Покровенков на суде заявил, что не хотел никого убивать. Он намеревался только спалить дом, чтобы другое жилье. В тот роковой вечер в огне в квартире в Лозовке погибли двухлетний сын Покровенкова Егор и 4-месячные близнецы Милана и Рома.

Подробнее о страшной трагедии читайте на сайте «КП-Самара».

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