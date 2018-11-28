2018-11-28T16:27:57+03:00
Происшествия

В Тольятти на взятке 12 тысяч рублей попался сотрудник городской мэрии

Мужчина получил деньги за не составление административных протоколов на самовольные киоски
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Сейчас расследование уголовного дела еще продолжаетсяСейчас расследование уголовного дела еще продолжается
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В Тольятти уголовное дело возбудили в отношении сотрудника городской администрации. Мужчину обвиняют по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». В ноябре этого года сотрудник мэрии получил 12 тысяч рублей от представителя общества с ограниченной ответственностью. Деньги мужчине передали за не составление административных протоколов на установленные самовольно торговые объекты. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

- Расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, - говорится в сообщении.

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