В Тольятти на взятке 12 тысяч рублей попался сотрудник городской мэрии
Мужчина получил деньги за не составление административных протоколов на самовольные киоски
Сейчас расследование уголовного дела еще продолжается
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В Тольятти уголовное дело возбудили в отношении сотрудника городской администрации. Мужчину обвиняют по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». В ноябре этого года сотрудник мэрии получил 12 тысяч рублей от представителя общества с ограниченной ответственностью. Деньги мужчине передали за не составление административных протоколов на установленные самовольно торговые объекты. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
- Расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, - говорится в сообщении.