2018-11-28T16:48:18+03:00
Происшествия

Тольяттинец украл в Ижевске 24 двигателя для «Лады Весты»

Наворовал мужчина на 1 миллион рублей
Дмитрий КРИВЕНЦОВМихаил ГОРЮНОВ
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Подозреваемый работает водителем-экспедиторомПодозреваемый работает водителем-экспедиторомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Тольятти в отношении местного жителя возбудили уголовное дело. 28-летнего мужчину, у которого раньше уже были проблемы с законом из-за вымогательства и причинения легкого вреда здоровью, обвиняют в краже двигателей на «Ладу Весту». Как сообщил корреспонденту «Комсомольской правды – Самара» собственный источник, тольяттинец украл в Ижевске из кузова фуры 24 двигателя на 1 миллион рублей.

- Житель Тольятти работает водителем-экспедитором. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, - рассказал собеседник.

Расследование дела продолжается.

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