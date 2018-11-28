В Самаре у члена ОПГ нашли больше 10 килограммов героина
На днях силовики из УФСБ Самарской области сумели выйти на устойчивый канал поставки наркотиков на территорию региона. Его создала одна из местных преступных группировок. Запрещенные вещества поставлялись в губернию из Москвы и окраин златоглавой.
- Наркотики сбывали в том числе и в колониях областного УФСИН. Задержан один из участников наркокартеля - активный участник ОПГ и неоднократно судимый мужчина, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.
Правоохранители обнаружили и изъяли у подозреваемого героин массой более 10 килограммов. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении злоумышленника. Также устанавливаются его сообщники. Расследование и выяснение всех обстоятельств преступной деятельности продолжается.
Крупная партия героина в Самаре.Михаил ГОРЮНОВ