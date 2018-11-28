2018-11-28T16:57:37+03:00
Происшествия

В Самаре у члена ОПГ нашли больше 10 килограммов героина

Мужчина заставлялся поставкой наркотиков из Московской области в самарские колонии [видео]
Михаил ГОРЮНОВ
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Злоумышленника задержали с поличнымЗлоумышленника задержали с поличнымФото: из личного архива
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На днях силовики из УФСБ Самарской области сумели выйти на устойчивый канал поставки наркотиков на территорию региона. Его создала одна из местных преступных группировок. Запрещенные вещества поставлялись в губернию из Москвы и окраин златоглавой.

- Наркотики сбывали в том числе и в колониях областного УФСИН. Задержан один из участников наркокартеля - активный участник ОПГ и неоднократно судимый мужчина, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

Правоохранители обнаружили и изъяли у подозреваемого героин массой более 10 килограммов. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении злоумышленника. Также устанавливаются его сообщники. Расследование и выяснение всех обстоятельств преступной деятельности продолжается.

Крупная партия героина в Самаре.Михаил ГОРЮНОВ

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