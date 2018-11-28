В Южном городе появится пожарное депо

СЕГОДНЯ 19:00 2018-11-28T19:00:14+03:00

Это план пожарного депо в Южном городе

Его строительство закончат к следующему декабрю

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В Южном городе началось строительство пожарного депо. Об этом сообщили в министерстве строительства Самарской области. Пожарное депо будет рассчитано на два машиновыезда. Площадь всего участка - 8,5 тыс. кв. метров. Из них застроят 1,1 тысячу кв. метров.

- На территории пожарного депо, помимо здания, расположат металлический подземный резервуар объемом 5 куб. метров, штурмовую башню с двумя беговыми дорожками и площадку для временной парковки автомобилей, - рассказали в региональном минстрое.

Подрядчик на данный момент обустраивает железобетонные фундаменты под штурмовую башню, водопроводную камеры и делает вертикальную планировка участка. Завершена прокладка наружного водопровода и электросетй. Стартовали работы по наружным сетям канализации.

Строительно-монтажные работы закончат в декабре 2019 года. Их проводят ООО "Древо. Строительство". Государственный контракт заключили с компанией 2 ноября.