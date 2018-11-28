Стало известно, кто может стать главой Октябрьского и Красноглинского районов Самары
28 ноября в Самаре состоялось заседание конкурсных комиссий по выбору глав Октябрьского и Красноглинского районов. Об этом сообщают в городской администрации. На заседании определили кандидатов на посты глав районных администраций.
- Конкурсные комиссии провели индивидуальные собеседования и рекомендовали районным советам депутатов рассмотреть по 2 кандидата, - прокомменировала руководитель Управления информации и аналитики горадма Елена Рыжкова.
В Октябрьском районе на пост главы адмнистрации рекомендованы заместитель прокурора Самары Александр Кузнецов и заместитель главы администрации Октябрьского района Сергей Жданов.
В Красноглинском - заместитель руководителя городского Департамента градостроительства Вячеслав Коновалов и заместитель главы администрации Красноглинского района Александр Малышев.
Выборы руководителей районных администраций пройдут 30 ноября.