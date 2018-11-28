2018-11-28T19:21:15+03:00
Общество

Стало известно, кто может стать главой Октябрьского и Красноглинского районов Самары

На каждое место претендует по 2 кандидата
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Новых глав районных администраций выберут советы местных депутатовНовых глав районных администраций выберут советы местных депутатовФото: Архив "КП"
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28 ноября в Самаре состоялось заседание конкурсных комиссий по выбору глав Октябрьского и Красноглинского районов. Об этом сообщают в городской администрации. На заседании определили кандидатов на посты глав районных администраций.

- Конкурсные комиссии провели индивидуальные собеседования и рекомендовали районным советам депутатов рассмотреть по 2 кандидата, - прокомменировала руководитель Управления информации и аналитики горадма Елена Рыжкова.

В Октябрьском районе на пост главы адмнистрации рекомендованы заместитель прокурора Самары Александр Кузнецов и заместитель главы администрации Октябрьского района Сергей Жданов.

В Красноглинском - заместитель руководителя городского Департамента градостроительства Вячеслав Коновалов и заместитель главы администрации Красноглинского района Александр Малышев.

Выборы руководителей районных администраций пройдут 30 ноября.

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