Транспортные карты можно будет пополнить через Сбербанк Онлайн
С 30 ноября в Самарской области нельзя будет пополнить транспортную карту через терминалы самообслуживания "Транспортная карта". Об этом сообщают на сайте "Электронный проездной -Транспортная карта".
- В связи с проведением плановых профилактических работ с 23:00 30 ноября 2018г. сервис приема пополнений транспортных карт, через терминалы самообслуживания будет приостановлен, - написано в сообщении.
При этом другие способы оплаты будут работать в штатном режиме. Когда возможность пополнения карт через терминалы возобновят, неизвестно.
Также известно, что с 1 декабря баланс транспортной карты можно пополнить через Сбербанк Онлайн без комиссии. Подробная инструкция по пополнению указана на сайте. Однако создатели системы предупреждают, что пополнять карту через онлайн-сервис нужно за день до того, как вы собираетесь ей воспользоваться.
- Средства попадают сначала на электронный счет карты, запись информации о пополнении происходит в течение 24 часов с момента осуществления перевода денежных средств, - комментируют представители системы.