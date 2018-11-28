2018-11-28T22:04:55+03:00
Общество

Транспортные карты можно будет пополнить через Сбербанк Онлайн

В то же время пополнения карт через терминалы самообслуживания приостановят
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Теперь транспортные карты можно будет пополнить прощеТеперь транспортные карты можно будет пополнить прощеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С 30 ноября в Самарской области нельзя будет пополнить транспортную карту через терминалы самообслуживания "Транспортная карта". Об этом сообщают на сайте "Электронный проездной -Транспортная карта".

- В связи с проведением плановых профилактических работ с 23:00 30 ноября 2018г. сервис приема пополнений транспортных карт, через терминалы самообслуживания будет приостановлен, - написано в сообщении.

При этом другие способы оплаты будут работать в штатном режиме. Когда возможность пополнения карт через терминалы возобновят, неизвестно.

Также известно, что с 1 декабря баланс транспортной карты можно пополнить через Сбербанк Онлайн без комиссии. Подробная инструкция по пополнению указана на сайте. Однако создатели системы предупреждают, что пополнять карту через онлайн-сервис нужно за день до того, как вы собираетесь ей воспользоваться.

- Средства попадают сначала на электронный счет карты, запись информации о пополнении происходит в течение 24 часов с момента осуществления перевода денежных средств, - комментируют представители системы.

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