В Самаре с улицы Мечникова убрали незаконную стоянку

СЕГОДНЯ 08:18 2018-11-29T08:18:24+03:00

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В Железнодорожном районе Самары продолжается борьба с незаконными автостоянками. За последние полгода прокуратура выявила и поспособствовала сносу примерно десятка нелегальных парковок. Теперь очередь дошла до стоянки на улице Мечникова, 3.

Как выяснили сотрудники надзорного ведомства, эта стоянка функционировала без правоустанавливающих документов. Поэтому было принято решение прекратить ее деятельность. В частности, рабочие демонторовали охранную будку и ограждение стоянки.

Напомним, что ранее с территории района убрали незаконные парковки по адресам: улица Спортивная, 17; улица Братьев Коростелевых, 17А; улица Владимирская, 29Б; пересечение проспекта Карла Маркса, 49-55 и улицы Тверской, 136; проспект Карла Маркса, 126Б; улица 1-ой Белорецкой, 155; улица Дзержинского, 27Б и др.