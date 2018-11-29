В новогодние праздники увеличат количество рейсов из Самары на курорты

СЕГОДНЯ 08:43 2018-11-29T08:44:59+03:00

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В преддверии и во время новогодних праздников несколько авиакомпаний увеличат количество рейсов из Самары в места «паломничества» туристов. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Курумоч.

Так, авиакомпания Czech Airlines, которая выполняет один регулярный рейс в неделю, анонсировала дополнительные рейсы 25, 27, 29, 31 декабря, а также 3, 5, 8, 10 января в Прагу. Также увеличится число полетов и на чартерных направлениях. К примеру, рейсы до Антальи в новогодние праздники будут обслуживать Azur Air и Red Wings. Эти авиакомпании запланировали по два вылета на этот курорт.

Кроме того, 1 января 2019 года уже можно будет отправиться в Краби. Этот чартерный рейс в первый день нового года запланировала авиакомпания Pegas fly. Также в время праздников можно будет слетать в Бангкок, Дубай, Пхукет, Хайкоу, Шарджу и на Гоа.

Как отмечают представители самарского аэропорта, самолеты в Стамбул и Дубай на новогодних каникулах будут летать с прежней регулярностью — 4 и 3 раза в неделю соответственно.