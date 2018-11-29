Тольяттинец под видом девушки торговал несуществующей косметикой в интернете

СЕГОДНЯ 08:56 2018-11-29T08:58:38+03:00

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В Тольятти в ближайшее время предстанет перед судом 19-летний местный житель, которого подозревают в мошенничестве при продаже косметических препаратов по интернету. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, молодой человек создал в соцсети «Вконтакте» профиль «Наталья Власова» и разместил информацию о том, что эта девушка якобы продает косметические препараты. Вскоре на удочку мошенника попалась первая жертва. Он сообщил потенциальному покупателю, что товар есть в наличии и что он вышлет его по почте после оплаты. Клиент перевел молодому человеку на банковскю карту 12970 рублей, однако товар он так и не получил. Через некоторое время псевдо-девушка удалила страницу в соцсети.

В настоящее время правоохранители завершили расследование уголовного дела и направили его на рассмотрение в Комсомольский районный суд Тольятти.