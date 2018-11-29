Новокуйбышевцу, убившему табуретом знакомую, дали 7 лет «строгача»

СЕГОДНЯ 09:13 2018-11-29T09:13:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Новокуйбышевский городской суд вынес приговор 44-летнему местному жителю, который обвинялся в избиении до смерти своей знакомой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Все произошло в конце июля этого года. Новокуйбышевец, находясь в своей квартире, распивал спиртные напитки вместе со своей знакомой. В какой-то момент дружное застолье обернулось ссорой. Мужчина, не совладав с эмоциями, начал избивать женщину руками и ногами по голове, туловищу и конечностям. После этого он дважды ударил ее табуретом по голове и выгнал на лестничную клетку. Спустя некоторое время мужчина вызвал знакомой скорую помощь. К сожалению, медики не смогли спасти пострадавшую. От полученных травм она скончалась в реанимации городской больницы.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы. Отбывать он его будет в колонии строгого режима. Кроме того, новокуйбышевцу придется заплатить 330 тысяч рублей сестре погибшей в качестве компенсации морального вреда. Пока приговор в законную силу не вступил.