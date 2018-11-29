По Самарской области ударят морозы до -23 градусов

СЕГОДНЯ 09:38 2018-11-29T09:39:22+03:00

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В Самарскую область после снега и метели нагрянут морозы. Так, уже сегодня, 29 ноября, столбики термометров опустятся -6...-11 °C, а в отдельных районах до -16 °C. Кроме того, будет дуть северный ветер со скоростью 7-12 м/с.

В ночь на пятницу, 30 ноября, ветер сменит направление на западное и немного ослабнет. Его скорость составит 5-10 м/с. А вот температура воздуха составит -10...-15 °C, местами -18...-23 °C. Днем же, по данным Приволжского УГМС, станет немного «теплее»: -8...-13 °C.

В ночь на субботу, 1 декабря, также ожидаются морозы до -18...-23 °C. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Днем столбики термометров поднимутся до -8...-13 °C. Существенных осадков не предвидится.