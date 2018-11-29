В Самаре двое неизвестных напали на бизнесмена и отобрали у него сумку, в которой было 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:51 2018-11-29T09:51:12+03:00

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27 ноября, примерно в 9 часов вечера, возле дома № 152 на улице Братьев Коростелевых в областной столице произошло нападение на бизнесмена Сергея К. У него отобрали сумку, в которой находились 200 тысяч рублей и банковские карты.

- Потерпевший стал жертвой двоих неизвестных. Они были одеты во все темное, в капюшонах, лица закрыты шарфами черного цвета, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

Преступники скрылись на автомобиле "Лада Приора" серебристого цвета. На место преступления выезжали сотрудники полиции.

В связи со случившемся уже возбуждено уголовное дело по статье грабеж. Расследование продолжается. Подозреваемых у стражей порядка пока нет.