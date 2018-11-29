В Самаре добавят низкопольные автобусы на маршрут № 61

СЕГОДНЯ 10:05 2018-11-29T10:05:51+03:00

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В Самаре добавят автобусов на маршрут № 61, который проходит от ТЦ «Колизей» до Хлебной площади. Как сообщает городской департамент транспорта, с субботы, 1 декабря, на него добавят несколько низкопольных автобусов.

Напомним, что ранее по этому маршруту уже курсировали низкопольные автобусы, однако несколько лет назад их сняли. Это решение вызвало недовольство местных жителей, ведь данный маршрут проходит мимо многих медучреждений и культурных объектов, а с отменой вместительных автобусов добраться до них стало большой проблемой. Как отмечают чиновники, низкопольные автобусы будут курсировать с 8:00 до 20:00.