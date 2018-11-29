Главу самарского села привлекли к ответственности за падение женщины с моста

СЕГОДНЯ 10:38 2018-11-29T10:42:52+03:00

Мост пришел в негодность из-за того, что администрация поселения не следила за его состоянием

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Прокуратура Большечерниговского района пытается добиться ремонта ветхого моста через реку Большой Иргиз. Поводом для этого послужило обращение жительницы села Августовка, которая при проходе по мосту упала с него и получила травму.

По мнению сотрудников надзорного ведомства, администрация поселения не следила за содержанием моста, из-за чего тот пришел в негодность. Именно это могло послужить причиной ЧП с женщиной. В связи с этим прокуроры внесли представление в адрес главы села Владимира Шкитина.

- Администрация поселения рассмотрела представление прокурора, однако самого сотрудника надзорного ведомства она на заседание по этому поводу не пригласила и не уведомила о времени и месте его проведения. Таким образом, законные требования прокурора в установленный срок исполнены не были, - рассказали в прокуратуре.

В отношении Владимира Шкитина было возбуждено административное дело по статье «Невыполнение законных требований прокурора, вытекающих из его полномочий». Чиновника признали виновным в нарушениях и назначили ему штраф. Пока постановление не вступило в законную силу. Что касается моста, то сейчас проход к нему ограничили.