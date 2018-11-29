2018-11-29T10:57:27+03:00
Происшествия

В Самарской области КамАЗ опрокинулся на бок при уборке снега

К счастью, водитель большегруза серьезно не пострадал
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В среду, 28 ноября, в 8:57 на 129 км дороги «Подъезд к Оренбургу от трассы М-5 «Урал» в Борском районе произошло ДТП с участием снегоуборочной техники. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным сотрудников ГИБДД, 42-летний водитель КамАЗа двигался со стороны Нефтегорска, проводя очистку проезжей части от снега. На перекрестке с круговым движением он не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением, в результате чего опрокинулся на правый бок.

В аварии пострадал только водитель большегруза. Фельдшер скорой помощи осмотрел его на месте, от госпитализации мужчина отказался. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

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