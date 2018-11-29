2018-11-29T11:40:54+03:00
Общество

Лидер группы Rammstein раздаст автографы в самарском ТЦ

Тилль Линдеманн презентует в Самаре свою книгу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Артист представит самарцам свою книгу и камерное шоу MesserАртист представит самарцам свою книгу и камерное шоу MesserФото: Елизавета СУХОВА
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Лидер скандально известной немецкой рок-группы Rammstein возвращается в Самару. Тилль Линдеманн посетит столицу 63 региона в рамках своего Российского тура уже в декабре. Фронтмен Rammstein собирается выступить перед самарцами с камерным шоу Messer. Концерт пройдет 13 декабря в танцевальном шоу-ресторане Makhall.

К слову, жители Самары смогут не только увидеть любимого исполнителя, но и получить его автограф. Накануне концерта, 12 декабря, Тилль Линдеманн встретится со своими поклонниками в ТЦ «Опера» и проведет там автограф-сессию. Мероприятие пройдет в книжном магазине на 4 этаже и будет посвящено выходу книги музыканта, которая также получила название Messer. Книга необычна тем, что каждую страницу ее черновой верстки Тилль Линдеманн окропил своей кровью, которая впоследствии была перенесена на весь тираж.

Прийти и получить автограф лидера Rammstein сможет любой желающий. Вход на мероприятие будет свободный. Начало в 18:00.

Напомним, что в Самаре группа Rammstein прославилась своим выступлением на фестивале «Рок над Волгой». Концерт немецких музыкантов, который проходил в 2013 году, собрал 692 тысячи человек. Правда, выступление артистов тогда понравилось далеко не всем. Депутат губдумы Дмитрий Сивиркин осудил группу, назвав их тексты кощунственными. К слову, после того памятного выступления «Рок над Волгой» в Самаре больше не проводился. Однако самарские власти все-таки намерены вернуть его к жизни.

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