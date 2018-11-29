Часть ТЦ «Парк Хаус» в Самаре выставят на торги за 1,5 млрд рублей

СЕГОДНЯ 12:09 2018-11-29T12:09:06+03:00

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Самарский торговый центр «Парк Хаус» ждут значительные изменения. В ближайшее время около 28 квадратных метров ТЦ, которые сейчас находятся в собственности банкротящегося ООО «Арес недвижимость» могут перейти к новому владельцу. Часть ТЦ уже выставили на торги, оценили ее в 1,5 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».

По словам конкурсного управляющего компании Евгения Ехлакова, продажа части торгового центра никак не скажется на его работе. Он продолжит функционировать в прежнем режиме, также заработает новый кинотеатр. По мнению экспертов, даже если часть ТЦ продадут за 1,5 млрд рублей, этой суммы все равно не хватит для расчета с кредиторами. К примеру, основной кредитор компании — Райффайзенбанк — требует от нее оплатить долг в 2,7 млрд рублей.