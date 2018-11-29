2018-11-29T13:30:01+03:00
Общество

В Самаре на Алма-Атинской хотят построить два ТЦ и многоэтажки

Проект планировки территории выставят на публичные слушания
Анастасия ФИЛАТОВА
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Под строительство жилого микрорайона и торговых центров хотят отвести территорию в несколько гектаровПод строительство жилого микрорайона и торговых центров хотят отвести территорию в несколько гектаровФото: Иван ВИСЛОВ
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В Кировском районе Самары хотят построить новый жилой микрорайон и торговые центры. Разместить их планируется в границах Московского и Ракитовского шоссе, а также улицы Алма-Атинской. Проект планировки и межевания этой территории подготовило АО «Весна». Сегодня, 29 ноября, его должны выставить на публичные слушания. А провести их должны 17 января.

Так, компания предлагает построить на территории 29,5 га многоэтажки и два торговых центра. Общая площадь участков под ТЦ составит 8,68 га, а размер каждого здания — 14 тысяч квадратных метров. Рядом с торговыми центрами планируют обустроить парковки на 467 машиномест.

Что касается жилых домов, то их хотят разместить на участках площадью 2,6 га и 3,26 га. Жилая площадь зданий составит 46,8 тысяч квадратных метров и 57,6 тысяч квадратных метров. Первый объект будет рассчитан на 1170 человек, а второй — на 1463 человека.

К жилых комплексах также будут предусмотрены торгово-офисные площадки, участковый пункт полиции, встроенные детские сады, кабинет врача общей практики, игровые площадки, а еще площадки для отдыха и занятий спортом.

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