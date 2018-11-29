2018-11-29T14:00:50+03:00
Общество

В Самаре продолжается акция «Знать о ВИЧ - значит жить!»

На это раз мобильная лаборатория Самарского СПИД-центра работала рядом с корпусом Самарского университета.
Евгения ВАСИНА
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В среду, 28 ноября, в Самарском национальном исследовательском университете им. С.П. Королёва прошла профилактическая акция «Знать о ВИЧ - значит жить!». Недалеко от корпуса факультета информатики развернула свою работу мобильная лаборатория Самарского областного клинического СПИД-центра.

Более 70 студентов приняли участие в экспресс-тестировании на ВИЧ по слюне, которое провели врач. Специалисты СПИД-центра отметили, что молодые люди сами активно участвовали в подготовке акции в родном вузе. Так, активисты факультетского студсовета совместно с медиками подготовили викторину для сверстников, на знание путей передачи ВИЧ и защиты от вируса, а также запустили флешмоб в социальных сетях на лучшее фото с хештегом #самарскийуниверситетпротиввич.

Кроме того, волонтёры предлагали студентам ознакомиться с информационными буклетами по теме ВИЧ/СПИД, а каждый студент, сдавший тест на ВИЧ, получал на память красную ленточку, символизирующую борьбу со СПИДом.

Акция в Самарском университете приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИД, который ежегодно отмечается 1 декабря.

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