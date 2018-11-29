Житель Кинеля займется уборкой города от снега за долг перед сыном в 322 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 14:48 2018-11-29T14:50:03+03:00

Мужчина получил наказание за то, что не хотел платить своему ребенку алименты

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В Кинеле местного жителя привлекли к ответственности за долги по алиментам. Мужчина долгое время не платил деньги на содержание своего 12-летнего сына и в итоге задолжал ему 322 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Приставы неоднократно предупреждали непутевого отца, что ему грозит наказание за неисполнение родительских обязанностей, но тот не спешил погасить долг перед своим ребенком. Он оплатил алименты только один раз - перечислил сыну всего 1 тысячу рублей.

Приставы посчитали, что эта сумма является незначительным платежом, и составили в отношении мужчины административный протокол по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд признал его виновным и назначил 80 часов обязательных работ. Это время мужчина проведет за очисткой улиц города от снега.