«АКОМ» вошел в десятку лучших предприятий по производительности труда

СЕГОДНЯ 15:08 2018-11-29T15:08:28+03:00

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АО «АКОМ» — технологический и индустриальный лидер отечественного производства аккумуляторных батарей, крупнейший поставщик на конвейеры мировых автопроизводителей в России. Компания находится в постоянном поиске передовых решений и прогрессивных подходов к организации производственного процесса. Важную роль в этой работе играет повышение производительности труда – это модернизации оборудования, снижение трудоемкости изготовления продукции и внедрение комплекса мероприятий по бережливому производству. Кроме того, особое внимание уделяется кадровому вопросу: регулярно проводится обучение сотрудников, пересмотр технологии и правильной организации труда, а также формирование мотивационной системы и вовлеченности персонала.

Являясь участником стартовавшего в конце 2017 г. национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости», компания «АКОМ» уже сейчас демонстрирует выдающиеся результаты. При целевых значениях в 5%, реальный прирост производительности труда в компании за 10 месяцев 2018 года составил 15%, достигнув уровня 10,2 млн. руб./чел.

Эффективное выстраивание производственной культуры вывело компанию в топ-10 Всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России-2018». За первенство в номинации «Машиностроение» боролись 100 лучших компаний страны, а «АКОМ» в результате занял почетное 9 место. Организатор проекта – деловой интернет-портал «Управление производством», который с 2015 года анализирует достижения промышленных предприятий России, формируя уникальный отчет по ключевым отраслям.

В следующие два года компания «АКОМ» планирует инвестировать в рост производительности труда свыше 40 млн.руб. с целью обучения всего персонала инструментам производственной системы, а также внедрения программных продуктов, позволяющих повысить эффективность использования рабочего времени.